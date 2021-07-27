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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من التقلبات الجوية
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، من المواطنين المتواجدين هناك، بتوخي الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وقال حساب السفارة، عبر تويتر، إنه نظراً لما تشهده الفلبين في الوقت الراهن من تقلبات جوية، فإنها تأمل من المواطنين الكرام اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات المختصة في البلد المضيف، وتوخي الحيطة والحذر.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي مكروه –لا سمح الله- يجب التواصل مع السفارة لتقديم المساعدة اللازمة. على هاتف السفارة (0063288564444) أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ (00639188073636 – 00639178946464).

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