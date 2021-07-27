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«رئاسة شؤون الحرمين» تناقش خطة عودة المعتمرين وآليات التنفيذ

«رئاسة شؤون الحرمين» تناقش خطة عودة المعتمرين وآليات التنفيذ
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تواصل – فريق التحرير:

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم اجتماع لبحث ومناقشة خطة عودة المعتمرين.

واستعرض السديس خطط الرئاسة واستعداداتها لخطة استقبال المعتمرين بعد نجاح خطة الرئاسة في استقبال الحجاج وتفويجهم وتطويفهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية , وناقش الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سلامة وراحة المعتمرين والمصلين، واقتراح برامج العمل وآليات التنفيذ.

وأكد الدكتور السديس أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز مبادئ الشورى وتعميق الأثر التطويري في الرئاسة للإسهام في تحسين جودة العمل وتطبيق أعلى المعايير.

وشدد على أهمية تطبيق أهداف حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، واستعدادات الإدارات لخدمة المعتمرين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

حضر الاجتماع، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية  بدر آل الشيخ.

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