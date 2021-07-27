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هل تشقق جلد المرفقين يشير إلى مرض معين؟.. أخصائية توضح

هل تشقق جلد المرفقين يشير إلى مرض معين؟.. أخصائية توضح
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تواصل – وكالات :

قالت الدكتورة سفيتلانا جابويفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل: إن التشققات والحكة والاحمرار في منطقة المرفقين قد تشير إلى حالات مرضية خطيرة.

وأشارت البروفيسورة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الناس لا يعيرون أي أهمية تذكر لحالة المرفقين، مع أن هذه المنطقة يمكن أن تعكس الحالة الصحية لأعضاء الجسم الداخلية، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت أن “الاحمرار والتقشر والحكة في الكوع، حالة تتطلب مراجعة الطبيب الأخصائي. لأنها قد تكون أول علامة لوجود خلل ما في أعضاء الجسم الداخلية. لذلك من الأفضل عدم محاولة علاجها ذاتيا في المنزل”.

وأضافت أن جفاف الجلد المفرط في منطقة الكوع يمكن أن يظهر لعدة أسباب، وغالبا ما يكون علامة تشير إلى مرض جلدي مثل الصدفية. وإذا كان جفاف الجلد شديدا يصاحبه احمرار وحكة فقد تكون هذه علامة على الإصابة بمرض السماك (مرض جلدي وراثي).

كما قالت جابويفا أنه “يكون تقشر الجلد في هذه الحالة غير متساو وتظهر التشققات، وحراشف تشبه حراشف الأسماك. لذلك يجب استشارة أخصائي الأمراض الجلدية، الذي يصف مستحضرات لترطيب الجلد، التي يجب استخدامها يوميا في الصباح والمساء”.

وأوضحت الخبيرة، أن السبب الآخر لجفاف الجلد في منطقة المرفقين وتغير لونه، هو انخفاض حساسية الخلايا للأنسولين لفترة قصيرة أو طويلة. وهذه المسألة يحددها فقط أخصائي الغدد الصماء.

ونصحت قائلة : “كما يجب استشارة أخصائي الغدد الصماء في حالة ظهور تجاعيد في منطقة المرفقين نتيجة فقدان الوزن على خلفية اضطراب عملية التمثيل الغذائي”.

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