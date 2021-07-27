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«الحصيني»: توقعات بهطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على عدة مناطق

«الحصيني»: توقعات بهطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على عدة مناطق.

وقال الحصيني عبر تغريدة على حسابه بتويتر: “‏متوقع خلال”24″ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 1442/12/17هـ لصباح الأربعاء 1442/12/18هـ، -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة والطائف وجازان ونجران وأجزاء من المدينة والربع الخالي”.

وأشار الحصيني إلى تعرض أجزاء من وسط وشمال شرق وغرب المملكة لرياح متفاوتة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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