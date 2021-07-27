وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، ومصانع أخرى، وفق المسميات التالية:

– أخصائي التخطيط ومراقبة التكاليف: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية).

– مهندس التميز التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– جيولوجي رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (جيولوجيا التعدين، أو الجيولوجيا).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.