الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نصائح مهمة تجنبك الإصابة بـ«الخرف» في سن مبكرة

نصائح مهمة تجنبك الإصابة بـ«الخرف» في سن مبكرة
0

تواصل – وكالات:

أكد علماء من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وجامعة هامبورغ الألمانية، أنه من الممكن أن تكون مشاكل السمع لدى البالغين علامة على ارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف.

وأجرى العلماء دراسة شارك فيها أكثر من 80 ألف شخص بالغ فوق سن الستين. اتضح أن أولئك الذين عانوا من مشاكل في السمع بسبب بيئاتهم الصاخبة كانوا عرضة لخطر الإصابة بالخرف في المستقبل أكثر من غيرهم.

ومع ذلك، فإن ضعف السمع في حد ذاته ليس من أعراض الخرف، ولكنه يشير فقط إلى البداية المحتملة له، مما يسمح للمرضى باتخاذ تدابير لمنع “الضعف الإدراكي” الذي يؤدي إلى الخرف لاحقا، وفقًا لموقع “Science Alert” العلمي.

بعد حوالي 11 عامًا، أصيب 1285 مشاركًا بالخرف. كان المشاركون الذين يعانون من ضعف السمع أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار ضعف أولئك الذين يتمتعون بسمع جيد. تم تقييم السمع من خلال القدرة على تمييز الكلمات على خلفية “الضوضاء البيضاء” أو التشويش البسيط الغير مباشر.

خلص العلماء إلى أن حماية المجاري السمعية باستخدام سماعات الرأس وسدادات الأذن، يمكن أن يساعد في تقليل عامل الإصابة بالخرف، الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

مواد ذات صلة

5 علامات تكشف بداية الإصابة بـ«الخرف» في سن مبكرة

5 علامات تكشف بداية الإصابة بـ«الخرف» في سن مبكرة

9 حركات بسيطة تجعلك نشيطاً في المنزل والعمل

9 حركات بسيطة تجعلك نشيطاً في المنزل والعمل

«الصحة»: 3 إجراءات بسيطة تحميك من «الإرجاع المعدي المريئي»

«الصحة»: 3 إجراءات بسيطة تحميك من «الإرجاع المعدي المريئي»

«مختص تغذية»: احذروا «السكريات» والدهون في رمضان (فيديو)

«مختص تغذية»: احذروا «السكريات» والدهون في رمضان (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة