الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

القبض على مواطن لتلفظه على أطباء بأحد مستشفيات «مكة».. وهذه العقوبة في انتظاره

القبض على مواطن لتلفظه على أطباء بأحد مستشفيات «مكة».. وهذه العقوبة في انتظاره
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ويُعد الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

 

 

مواد ذات صلة

«يوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ».. تلاوة للشيخ «القاسم» بالمسجد النبوي

«يوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ».. تلاوة للشيخ «القاسم» بالمسجد النبوي

وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار جمهورية تونس الشقيقة

وزير الخارجية: المملكة حريصة على أمن واستقرار جمهورية تونس الشقيقة

«شرطة مكة»: القبض على مقيم امتهن السطو على المنازل وسرقتها

«شرطة مكة»: القبض على مقيم امتهن السطو على المنازل وسرقتها

تنبيه مهم من «البنك المركزي» بشأن إيداع المبالغ المالية

تنبيه مهم من «البنك المركزي» بشأن إيداع المبالغ المالية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>