القبض على مواطن لتلفظه على أطباء بأحد مستشفيات «مكة».. وهذه العقوبة في انتظاره

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ويُعد الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.