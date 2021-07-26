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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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طريقة سهلة لترجمة مقاطع الفيديو والصوت باللغة الإنجليزية للعربية (فيديو)

طريقة سهلة لترجمة مقاطع الفيديو والصوت باللغة الإنجليزية للعربية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

يرغب الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب الإلكترونية لطريقة سهلة لترجمة مقاطع الصوت باللغة الإنجليزية إلى اللغة  العربية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أنه يمكن ترجمة مقاطع الصوت بالإنجليزية إلى العربية من خلال خدمة Otter .

وتابع الحمادي “إذا عندك مقطع فيديو أو صوت باللغة الإنجليزية وتريد ترجمته للعربية لتفهمه أو تستخرج النص منه، فتوجد العديد من الطرق، منها:

*سجل في خدمةhttps://otter.ai

*حمل المقطع لجهازك، ثم ارفعه على خدمة Otter.

*ستقوم الخدمة باستخراج كل المقطع كنص مكتوب.

*في هذه الحالة استخدمه أو ترجمه كما تريد.

 

 

 

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