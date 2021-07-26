الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النيابة» توضح ضوابط واشتراطات محضر التحقيق والبيانات الواجب توافرها

«النيابة» توضح ضوابط واشتراطات محضر التحقيق والبيانات الواجب توافرها
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه يتم تدوين شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها في محضر التحقيق، ويثبت فيه، بالإضافة إلى كافة البيانات المقرّرة نظامًا وهي اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.

وتابعت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

وأضافت النيابة العامة: “يتم تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بدون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيئًا من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد”، موضحة “أن ذلك بحسب المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية”.

مواد ذات صلة

«النيابة العامة» تجدد تحذيرها بشأن مخالفة البروتوكولات الوقائية خلال التجمعات

«النيابة العامة» تجدد تحذيرها بشأن مخالفة البروتوكولات الوقائية خلال التجمعات

النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك تعليمات العزل والحجر الصحي

النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك تعليمات العزل والحجر الصحي

«النيابة»: بيع وتسويق سندات الهدي و الأضاحي للحجاج محظور.. وهذه عقوبة المخالفين

«النيابة»: بيع وتسويق سندات الهدي و الأضاحي للحجاج محظور.. وهذه عقوبة المخالفين

النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات

النيابة العامة تحذر من إفشاء سرية المعلومات والمضبوطات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>