«النيابة» توضح ضوابط واشتراطات محضر التحقيق والبيانات الواجب توافرها

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه يتم تدوين شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها في محضر التحقيق، ويثبت فيه، بالإضافة إلى كافة البيانات المقرّرة نظامًا وهي اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.

وتابعت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

وأضافت النيابة العامة: “يتم تدوين تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بدون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيئًا من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد”، موضحة “أن ذلك بحسب المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية”.