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الرئيس التونسي يعلن حظر التجوال في بلاده لمدة شهر

الرئيس التونسي يعلن حظر التجوال في بلاده لمدة شهر
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تواصل – وكالات:

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتباراً من اليوم وحتى 27 أغسطس المقبل، وذلك على إثر التوتر الذي تشهده البلاد بعد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وفقا لخبر عاجل نشرته “الإخبارية”.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية فقد “أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمراً رئاسياً يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين إلى يوم الجمعة 27 آب/أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية”.

وأضاف البيان “ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة”.

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