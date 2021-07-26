تنبيه مهم من «البنك المركزي» بشأن إيداع المبالغ المالية

تواصل- فريق التحرير:

حذر البنك المركزي ، من تسلم، مبالغ مالية لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع.

وقال البنك المركزي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إنّ تسلم مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع؛ قد يعرض المستلم للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه يستخدم في تمويل عمليات غير مشروعة.

وكان البنك المركزي حذر من تحويل أو دفع أموال إلى جهات مجهولة أو غير مرخصة في المملكة بغرض التبرع، لأن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى المساهمة في تمرير عمليات متصلة بتمويل الإرهاب.