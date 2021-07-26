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مختص في «الموارد البشرية» يوضح كيفية التعرف على منصات التوظيف الوهمية (فيديو)

مختص في «الموارد البشرية» يوضح كيفية التعرف على منصات التوظيف الوهمية (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المختص في الموارد البشرية، أسامة الشمري، كيفية التحقق من منصات التوظيف الوهمية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية لقناة” الإخبارية”، أن الشرط الأساسي للتحقق من هذه المواقع ، هو أن تكون مشروعة، سواء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهات التي تحت مظلتها مثل صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى الوظائف في برامج “نطاقات” و”جدارة”.
وحذر “الشمري “من خطورة التعامل مع المنصات الرقمية التي تعلن عن برامج تدريبية تنتهي بالتوظيف الوهمي.
وأبان أن الباحثين عن فرص للعمل عليهم التأكد من نظامية هذه المنصات والتحقق منها، مشيرًا إلى أنه لا توجد مواقع رسمية للتوظيف تطلب مبالغ مالية من قبل المتقدمين لضمان مدى التزامهم لشغل الوظائف.
وأوضح أبرز أساليب احتيال هذه المنصات على الباحثين عن فرص وظيفية، والتي تكمن في طلبها مبالغ مالية من المتقدم، مدعية أن ذلك من أجل إثبات جديته لشغل الوظيفة.

 

 

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