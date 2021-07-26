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إطلاق أول برنامج لإعداد القادة في المراجعة الداخلية بالمملكة

إطلاق أول برنامج لإعداد القادة في المراجعة الداخلية بالمملكة
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تواصل – واس:

تعتزم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إطلاق برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” بهدف تأهيل وإعداد القادة في مجال المراجعة الداخلية وفق أعلى المعايير الدولية للقيادة بما يتوافق مع مهنة المراجعة الداخلية.

ويأتي البرنامج كأول برنامج مختص بعلوم القيادة على مستوى المملكة في مهنة المراجعة الداخلية، وتم تصميمه ليكون مزيجاً من أحدث الأبحاث والابتكارات في علم القيادة، مع آخر التحديثات والتطورات على ساحة مهنة المراجعة الداخلية وفق المعايير العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

وحرصت الجمعية من خلال برنامج “قيادة المراجعة الداخلية” على دعم أعضاء ومنسوبي الجمعية والمهنة بشكل عام وتمكينهم من القيادة في المراجعة الداخلية، وتسليحهم بالمعرفة والمهارات القيادية وأفضل الممارسات العالمية.

وتسعى عبر البرنامج إلى قيادة مهنة “المراجعة الداخلية” لآفاق أوسع، وتسهم من خلاله في صياغة التوجهات الإستراتيجية والتطلعات المستقبلية لمنشآت القطاعين العام والخاص في المملكة وفق أفضل قواعد الموضوعية والكفاءة والنزاهة وصولاً لمستهدفات رؤية 2030.

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