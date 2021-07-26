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«كفى» تختتم «الحرم بيئة نقية» بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

«كفى» تختتم «الحرم بيئة نقية» بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة، برنامجها التوعوي والعلاجي بالمشاعر المقدسة بتوعية أكثر من 35 ألف شخص بخطر السموم، وعلاج 245 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.

وأفاد مدير عام جمعية “كفى” بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة “معًا ليكون الحرم بيئة نقية” بشراكة استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية، انطلق خلال الفترة من 11 من شهر ذو القعدة وحتى 12 من الشهر الحالي، وكانت أبرز ثماره توعية 35545 حاجًّا وعاملًا في موسم الحج؛ 245 شخصًا منهم تلقوا العلاج، و251 استفادوا من الاستشارات الطبية؛ في حين استطاع فريق “كفى” إطفاء 432 سيجارة بالمشاعر المقدسة.

وبيّن الحمدان أن مبادرة (الحرم بيئة نقية) جرى خلالها توزيع 30 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام، كما أقيم خلالها عدد من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج، بالإضافة لوجود العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين بعلاج الإدمان.

يُذكر أن جمعية “كفى” طيلة موسم الحج، قدّمت عددًا من البرامج التوعوية في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، ونظمت 43 لقاءً توعويًّا بعدد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم الحج؛ وذلك ضمن برامجها الموسمية التي تقام على مدى عقد من الزمان بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تسهل لها تقديم رسالتها وخدماتها للمستفيدين بالمجان.

 

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