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«الأحوال المدنية» توضح السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية

«الأحوال المدنية» توضح السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الاختياري والإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يتم استخراج الهوية الوطنية لمن بلغ سن الخامسة عشرة من الأبناء، ويكون ذلك اختياريا بين سن 10 إلى 15 سنة، وإلزامياً بعد إكمال 15 عاماً.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، بعد إبلاغهم بجاهزيتها للاستلام بعد تجديدها.

وأوضحت أنه يتم تطبيق الغرامة عند انتهاء تاريخ صلاحية الهوية الوطنية، إذ يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها.

وأشارت إلى أنه يمكن تجديدها قبل انتهائها بـ180 يوماً، مشيرة إلى أنه لا توجد غرامة على الشخص المستفيد في حال تغيير اسمه وتوجهه لتجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

وأفادت بأنه في حالة فقدان الهوية الوطنية لأول مرة يتم إصدار بدل فاقد دون فرض غرامة، وعند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال.

 

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