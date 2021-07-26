تنبيه مهم من «حساب المواطن» لأصحاب الشكاوى والاستفسارات

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن على وجود 4 قنوات للتواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم داعيا من يواجهون مشكلة إلى التواصل مع البرنامج عبر أي من هذه القنوات.

وقال البرنامج عبر “تويتر” إنه يمكن التواصل معه عن طريق البوابة الإلكترونية على الإنترنت أو عبر رقم حساب المواطن الموحد 19912 أو عبر خدمة المستفيدين عبر تويتر أو خدمة صوتك مسموع.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر في وقت سابق عددا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.