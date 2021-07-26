الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنبيه مهم من «حساب المواطن» لأصحاب الشكاوى والاستفسارات

تنبيه مهم من «حساب المواطن» لأصحاب الشكاوى والاستفسارات
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن على وجود 4 قنوات للتواصل مع المستفيدين والرد على استفساراتهم داعيا من يواجهون مشكلة إلى التواصل مع البرنامج عبر أي من هذه القنوات.

وقال البرنامج عبر “تويتر” إنه يمكن التواصل معه عن طريق البوابة الإلكترونية على الإنترنت أو عبر رقم حساب المواطن الموحد 19912 أو عبر خدمة المستفيدين عبر تويتر أو خدمة صوتك مسموع.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر في وقت سابق عددا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

Image

مواد ذات صلة

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم دفعة يوليو

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم دفعة يوليو

«حساب المواطن» يوضح المقصود بالمبالغ المرتجعة

«حساب المواطن» يوضح المقصود بالمبالغ المرتجعة

«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة 44 من الدعم.. متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال

«حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة 44 من الدعم.. متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو

«حساب المواطن» يعلن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة