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7 مليارات تداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10897 نقطة

7 مليارات تداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10897 نقطة
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تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع وللجلسة السادسة على التوالي، حيث دعم قطاع البنوك والمواد الأساسية من أداء السوق.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10897 نقطة مرتفعا بنحو 21 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.11 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 223.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 303.85 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.55 و0.7 في المائة، ثم أسهم سابك للمغذيات الزراعية المرتفعة 2.6 في المائة.

وتراجع سهم ينساب بنحو 1 في المائة، في وقت أعلنت الشركة عن أرباح للربع الثاني بواقع 596.3 مليون ريال مقابل 44.8 مليون ريال للفترة المماثلة وبنمو تجاوز 1230 في المائة، في حين نمت الأرباح بنحو 42 في المائة مقارنة بالربع السابق.

فيما أعلنت موبايلي عن نمو أرباحها للربع الثاني وعلى أساس سنوي بنحو 31.9 في المائة، لتصل إلى 244 مليون ريال بدعم من نمو الإيرادات 4.7 في المائة وكذلك انخفاض مصاريف التمويل، في حين استقر السهم عند مستوى 32 ريال خلال جلسة اليوم.

وصعدت أسهم 67 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم إعمار المرتفعة 6.5 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ منتصف 2018.

فيما ارتفعت أسهم صادرات بنحو 5.5 في المائة، ثم تأتي أسهم الغاز بمكاسب 5.1 في المائة، كذلك نجد مكاسب تراوحت ما بين 4.5 و3.6 على أسهم الخليجية العامة و”الأبحاث والإعلام” وكذلك الخريف.

قابل ذلك تراجع أسهم 127 شركة تصدرها أسهم تشب للتأمين والتي هبطت بنحو 3.9 في المائة، تلاه أسهم مجموعة الحكير بنحو 3.5 في المائة.

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