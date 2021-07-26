كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت؟.. نصائح مهمة من «مجلس شؤون الأسرة»

تواصل – فريق التحرير:
دعا مجلس شؤون الأسرة، إلى التحاور مع الأطفال حول مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية منها، محذراً من ترك الأطفال أمام الإنترنت، بدون رقابة أو متابعة.
وأوضح المجلس، عبر انفوجرافيك على حسابه بتويتر، أنه يجب على الأسر التنبيه على أطفالها بعدم التحدث مع مجهولين على مواقع الألعاب، مع تحذيرهم من فتح مرفق البريد الإلكتروني من مجهول.
كما أوصى المجلس بأهمية إدراك الأطفال لخطورة الاستجابة لأي طلب أو رسالة لا يفهم معناها، بالإضافة لإشعاره بالمخاطر الصحية على العين، وكذلك أضرار إصابتهم بالسمنة جراء قلة الحركة.
وأشار إلى أن نتائج دراسة علاقة الأطفال بالإنترنت، أظهرت أن 15% من الأطفال لا يخضعون لأي رقابة، و18% لا يسمح بدخولهم للشبكات إلا في وجود الأبوين، و67% متابعون بانتظام من قبل الأبوين.