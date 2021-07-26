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«حرس الحدود» تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. مسميات الوظائف والشروط

«حرس الحدود» تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.. مسميات الوظائف والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين سعوديين رجال.

وأوضحت أن التقديم يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ حتى يوم الثلاثاء الموافق 24/12/1442هـ .

الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظائف:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2-أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3-أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عاماً ولا يزيدعن 45 عاماً.
4-أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.
5-أن تتوفرلديه الخبرات المناسبة المطلوبة لكل وظيفة.
6-اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي والاختبار العملي للوظائف التي تتطلب اختبار عملي.

مسميات الوظائف ومتطلبات إشغالها:هنا.

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