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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج والعمرة» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الحج والعمرة» تعلن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 26 وظيفة شاغرة، بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” من خلال منظومة التوظيف “جدارة” .

والوظائف بمسميات: ” ناسخ آلة- سكرتير – مساعد إداري -باحث إعلامي مساعد – باحث نظامي مساعد – – باحث توظيف مساعد – كاتب – باحث عمليات موارد بشرية -محاسب مساعد- باحث أمن وسلامة – مهندس ميكانيكي مساعد- فني دعم – باحث تطوير موارد بشرية- مساعد إداري- باحث إحصاء- باحث معلومات – باحث تطوير إداري- باحث تخطيط – مهندس معماري- أخصائي تقنية معلومات – محلل نظم أول- مطوربرامج – مدير مشروع- أخصائي تخطيط.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة، هم خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية “درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”.

للتقديم  (اضغط هنا) .

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