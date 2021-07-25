«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر 80 وظيفة بعدة تخصصات

99 «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ».. تلاوة للشيخ «الدوسري» بالمسجد ...