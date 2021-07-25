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«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر 80 وظيفة بعدة تخصصات

«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر 80 وظيفة بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر (80) وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض وذلك وفق التفاصيل والشروط المبينة ادناه:

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

– وظائف قيادية

– وظائف إدارية

– وظائف هندسية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– امن وسلامة

– مرافق وخدمات

– إدارة مبيعات

– كتابة محتوى

– تسويق

الشروط والمتطلبات

– درجة علمية مناسبة للوظيفة

– خبرة حسب طلب الوظيفة

– سعودي الجنسية

– الوظائف للرجال والنساء

التقديم:

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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