«الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن توفر 80 وظيفة بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر (80) وظيفة شاغرة للجنسين بالرياض وذلك وفق التفاصيل والشروط المبينة ادناه:
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:
– وظائف قيادية
– وظائف إدارية
– وظائف هندسية
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– امن وسلامة
– مرافق وخدمات
– إدارة مبيعات
– كتابة محتوى
– تسويق
الشروط والمتطلبات
– درجة علمية مناسبة للوظيفة
– خبرة حسب طلب الوظيفة
– سعودي الجنسية
– الوظائف للرجال والنساء
التقديم:
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).