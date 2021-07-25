«الصحة» توضح خطوات إجراء فحص ما قبل الزواج

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، مساء الأحد، أن فحص ما قبل الزواج أصبح متاحًا في منشآت القطاع الصحي الخاص بسرعة وسهولة.

وأشارت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم خطوات فحص ما قبل الزواج على النحو التالي:

إرسال بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيا.

إتاحة إجراء الفحص للطرف الآخر في القطاع الخاص أو الحكومي.

إصدار شهادة إلكترونية معتمدة من وزارة الصحة.

ترسل فور صدور النتائج.