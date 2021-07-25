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توقعات طقس الغد.. سحب وأمطار رعدية وزخات من البرد وسيول على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب وأمطار رعدية وزخات من البرد وسيول على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير.

كما أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي. وجنوبية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حالة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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