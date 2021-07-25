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الزعاق: اليوم بداية «موسم المرزم».. تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح

الزعاق: اليوم بداية «موسم المرزم».. تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد، هو أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “بقي على سهيل 26 يوماً.. واليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين”.
وتابع د. خالد الزعاق أن من سمات هذه الفترة من فصيل الصيف:

1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض

2- تنتشر الرطوبة على السواحل

3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، وعسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب بسرعة 12-28كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 25-10كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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