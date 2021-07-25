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حالات يجب فيها فحص كورونا.. متحدث الصحة يوضح (فيديو)

حالات يجب فيها فحص كورونا.. متحدث الصحة يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، الحالات التي يجب أن يجري فيها الفرد فحص الكشف عن فيروس كورونا الجديد.

وأكد أنه لا يشترط إجراء الفحص في حال قبل أو بعد أخذ اللقاح المضاد للفيروس أو عند التعافي، مشيرا إلى أنه يجرى الفحص إذا كان الشخص مُحصن وظهرت عليه الأعراض فعليه أن يقوم بمراجعة عيادت “تطمن”، والخضوع للتقييم الطبي، وحينها يتم أخذ قرار إما بإجراء المسحة الطبية من عدمه.

ولفت إلى أنه في حال كان الشخص غير مُحصن وظهرت عليه أعراض فعليه أيضا الذهاب لعيادات تطمن وإجراء الفحص، أما إذا خالط أحد المصابين بكورونا فعليه أن يلتزم بالحجر لمدة 4 أيام ثم بعدها يجري فحص الكشف على كورونا.

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