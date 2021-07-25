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«الداخلية»: 19 ألف مخالفة لاحترازت كورونا خلال أسبوع.. وهذه المناطق تتصدر

«الداخلية»: 19 ألف مخالفة لاحترازت كورونا خلال أسبوع.. وهذه المناطق تتصدر
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تواصل – واس:

أشارت وزارة الداخلية إلى أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” خلال المدة من 8 / 12 / 1442هـ حتى 14 / 12 / 1442هـ بلغت (19293) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001)، ومنطقة القصيم بـ(1704)، ومنطقة الجوف بـ(1088)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(635)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة جازان بـ(487)، ومنطقة عسير بـ(473)، ومنطقة نجران بـ(383)، ومنطقة الباحة بـ(377)، ومنطقة حائل بـ(325).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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