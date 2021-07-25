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«متحدث الصحة»: 4 متحورات لكورونا تثير القلق.. والوقاية بأخذ الجرعتين (فيديو)

«متحدث الصحة»: 4 متحورات لكورونا تثير القلق.. والوقاية بأخذ الجرعتين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن متحورات فيروس كورونا المثيرة للقلق هي: ألفا، وبيتا، وغاما، وأسرعها انتشاراً هو دلتا، وللوقاية منه يجب أخذ جرعتين من اللقاح.

وأضاف العبد العالي، خلال مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أنه في حالة وجود مخالطة مؤكدة ومباشرة لشخص تأكدت إصابته يجب بدء الحجر وبعد مرور 4 أيام يتم إجراء مسحة للاطمئنان والتأكد.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 1194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 518143 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمّ تسجيل 1164 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 499129 حالة.

وأشارت إلى أنّه تمّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8167 حالة.

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