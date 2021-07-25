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7.9 مليار حجم السيولة.. مؤشر الأسهم يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

7.9 مليار حجم السيولة.. مؤشر الأسهم يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي
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تواصل – الرياض:

أنهى سوق الأسهم جلسة اليوم الأحد “الجلسة الأولى بعد عيد الأضحى المبارك” على ارتفاع بنحو 0.8 في المائة ليواصل المؤشر العام ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي.

ورغم صعود السوق الا أنه حد من مكاسبه النقطية، حيث ارتفع المؤشر العام بأكثر من 150 نقطة وذلك بعد ساعة من بداية الجلسة قبل أن يقلص ارتفاعه ويغلق على مكاسب بنحو 82 نقطة، عند مستوى 10876 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة 7.95 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 216.67 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 285.8 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعه بنحو 1.1 في المائة، تلاه أسهم كهرباء السعودية ومعادن المرتفعة بأكثر من 5 في المائة، في حين سجل سهم معادن أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند مستوى 67.5 ريال.

فيما أعلنت شركة كيمانول عن أرباح للربع الثاني بواقع 60.17 مليون ريال مقابل صافي خسارة 31.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبالمقارنة مع الربح السابق ارتفعت أرباح كيمانول بواقع 101.4 في المائة، فيما صعد سهم الشركة بنحو 4 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014.

فيما صعدت أسهم 150 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم “الأبحاث والإعلام” بعد تسجيلها مكاسب بالحد الأعلى 10 في المائة، فيما سجلت أسهم الشرقية للتنمية مكاسب بنحو 7.4 في المائة، ثم تأتي أسهم شاكر بمكاسب تجاوزت 6.6 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 38 شركة تصدرها أسهم ريدان والتي هبطت بنحو 2.7 في المائة، تلاه أسهم البنك الأهلي السعودي 2.7 في المائة، ثم أسهم سيسكو المتراجعة 2.3 في المائة.

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