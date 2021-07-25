الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق بعد غد بتقنيات جديدة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق بعد غد بتقنيات جديدة
0

تواصل – واس :

تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني ( MY IAU ) وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة كما تستقبل الطلبات أيضاً عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ من بعد غدٍ حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة و عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، وسيكون التقديم متاحاً للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، وحث الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف ( IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

ولفت الانتباه إلى أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول, متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.

مواد ذات صلة

«جامعة الإمام» تحدد آخر موعد لتأكيد القبول للطالبات المرشحات

«جامعة الإمام» تحدد آخر موعد لتأكيد القبول للطالبات المرشحات

بدء القبول لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية بالمدينة

بدء القبول لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية بالمدينة

مواعيد القبول بجميع الجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني.. مستقبل مشرق (تقرير)

مواعيد القبول بجميع الجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني.. مستقبل مشرق (تقرير)

استمرار القبول والتسجيل في برنامج «مساعد طبيب أسنان»

استمرار القبول والتسجيل في برنامج «مساعد طبيب أسنان»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة