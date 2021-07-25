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4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام

4 نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام
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تواصل – فريق التحرير:

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي أكثر من ٥٠٠ موظف وموظفة لاستقبال المعتمرين والمصلين من خلال أربع نقاط تجمع (نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي – نقطة تجمع أجياد – نقطة تجمع الشبيكة)، للدخول إلى المسجد الحرام، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استقبال المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية وتجهيز صحن المطاف والمسعى بالدورين الأرضي والأول بملصقات التباعد الجسدي، بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة لموسم العمرة.

وأكد أن الرئاسة وفرت منظومة من الخدمات المتكاملة، والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، التي تسعى لزيادة الحرص على سلامة المصلين والمعتمرين، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

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