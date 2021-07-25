الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«ديوان المظالم» يطلق خدمة الحاسبة الاسترشادية للمدد النظامية

«ديوان المظالم» يطلق خدمة الحاسبة الاسترشادية للمدد النظامية
0

تواصل – فرق التحرير:

أطلق ديوان المظالم خدمة حاسبة المدد النظامية، التي تتيح معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، بناءً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أو ما ورد في نص نظامي خاص، وذلك بحسب المدخلات من المستفيد.

ويمكن الدخول للخدمة عن طريقالرابط، من خلال اختيار نوع القرار المراد حساب مدته النظامية، وتحديد القرار المراد الطعن عليه وحساب مدته النظامية.
وتعد خدمة حاسبة المدد النظامية من الخدمات الرقمية التي تسهل للمستفيدين معرفة الإجراءات القضائية، بما يضمن جودة الاستفادة من الخدمات وفق إجراءات رقمية متقدمة.

Image

مواد ذات صلة

المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارا بالعدول عن «مبدأ قضائي»

المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارا بالعدول عن «مبدأ قضائي»

«الشورى» يطالب ديوان المظالم بتوضيح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد

«الشورى» يطالب ديوان المظالم بتوضيح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد

ديوان المظالم يطلق خدمة حجز موعد إلكترونياً لزيارة المحاكم

ديوان المظالم يطلق خدمة حجز موعد إلكترونياً لزيارة المحاكم

«ديوان المظالم» يطلق خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة «معين»

«ديوان المظالم» يطلق خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة «معين»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة