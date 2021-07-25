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إيداع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يوليو

إيداع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يوليو
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تواصل – واس :

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 734 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يوليو من العام الجاري 2021م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوزت 29.6 مليار ريال.

وبين أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يُمكن مستفيدي برنامج “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن “سكني” بشكل شهري بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – بهدف رفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن 70% نهاية 2030م.

وأكد بن ماضي على دور الصندوق التكاملي مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المواطنين ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُمكنهم من تملك المسكن الملائم لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن مبالغ الدعم السكني تُودع كل يوم (24) من كل شهر ميلادي.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات “القرض المدعُوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبرالبوابة الإلكترونية للصندوق.

ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

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