«شؤون الحرمين» تستقبل أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج

تواصل – واس:

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

وهيأت الرئاسة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

وتأتي هذه الجهود تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله – في العناية والحرص الكامل بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.