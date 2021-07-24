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مسؤول يكشف سبب وجود بعض القصور في خدمة حجاج هذا العام (فيديو)

مسؤول يكشف سبب وجود بعض القصور في خدمة حجاج هذا العام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني، سبب وجود بعض القصور في خدمة حجاج هذا العام.

وقال “الحقباني” في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” ،إن المجلس التزم مع وزارة الحج والعمرة عبر سنوات باللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء لقطاع حجاج الداخل، وكان هناك ارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد أنه في حج هذا العام 1442هـ طُبقت بعض الإجراءات الجديدة بأن أوكلت مسؤولية النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة وما يتعلق بها لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، معبراً عن تحفظ المجلس التنسيقي على ذلك الإسناد، الذي يحدث لأول مرة.

وأضاف أن اللائحة النظامية الصادرة عام 1426هـ نصّت على أن يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن النقل والإعاشة، وقد سُحبا من المجلس هذا العام، وكُلف بهما غيره، مبيناً عدم موافقة المجلس التنسيقي على ذلك، وأنه كان هناك بعض القصور في الخدمات.

 

 

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