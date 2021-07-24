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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «السودة» بـ«عسير»

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على «السودة» بـ«عسير»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار غزيرة على محافظة السودة بمرتفعات منطقة عسير.

ويوضح المقطع هطول أمطار غزيرة على السودة، مصحوبة برياح سطحية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

 

 

 

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