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صور تلخص مجهودات قوات أمن الحج لتنظيم حشود ضيوف الرحمن في طواف الوداع  

صور تلخص مجهودات قوات أمن الحج لتنظيم حشود ضيوف الرحمن في طواف الوداع  
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تواصل – فريق التحرير:

بذلت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، مجهودات كبيرة من أجل تنظيم الحشود خلال موسم الحج لهذا العام، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية أبرزها التباعد الاجتماعي.

ولعل من أبرز تلك المجهودات هو نجاح “أمن الحج” في تنظيم حشود الحجاج أمس الجمعة والذي شهد طواف الوداع لضيوف الرحمن.

وأظهرت صور التقطتها عدسات وكالات الأنباء، تظهر مدى الدقة والبراعة في تنظيم حشود الحجاج غير المتعجلين.

وأبانت الصور مدى حرص قوات أمن الحج والعمرة والجهات المعنية على صحة وسلامة الحجاج، وتكاتف وتناغم كافة الجهات مع بعضها البعض ليكون حج أمن حتى اللحظة الأخيرة.

 

 

 

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