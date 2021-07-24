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«وكيل الصحة» يوضح الأدوية الموصي بتناولها لعلاج أعراض «كورونا»

«وكيل الصحة» يوضح الأدوية الموصي بتناولها لعلاج أعراض «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، الأدوية الموصي بتناولها لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه على الرغم من اختبار عدد كبير من الأدوية لعلاج “كوفيد 19″، بما في ذلك المضادات الفيروسية والأدوية المناعية والأمصال، فإنه لا يوجد فعليًا دواء حاسم.

وأشار إلى إمكانية استخدام “دكساميثازون” وأشباهه من الأدوية في حالات نقص الأكسجين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مضادات “أنترلوكين 6” لدى بعض الفئات.

فيما لم ينصح بتناول أدوية مثل “هيدروكسي كلوروكوين” و”إيفرمكتين” المضاد للطفيليات عند الإصابة بالفيروس التاجي.

 

 

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