صدمة لعملاء «سامسونج».. هاتف «Galaxy Z Flip 3» لا يدعم هذه الميزة

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كشف تقرير تقني عن أن شركة ”سامسونج“تخلت عن ميزة الشحن السريع في أحدث هواتف لها، واكتفت بسرعات شحن ضئيلة حيث دعمت فقط سرعات تصل إلى 15 واط .

وكشف حساب المسرب الشهير آيس يونيفيرسIce Universeأن جهازGalaxy Z Flip 3القادم القابل للطي لن يتجاوز هذا الحد ويدعم فقط سرعات شحن 15 واط، مما يعد صدمة لعملاء ”سامسونج “ المتشوقين للجهاز الرائد.

وسخر الحساب الشهير من الشركة الكورية الجنوبية، حيث كتب على ”تويتر“:“ تستخدم سلسلةiPhone 13شاحنا سريعا بقوة 25 وات، ولا تزال سامسونغ تطلقZ Flip 3 بشاحن 15 وات“.

ورجحت التسريبات السابقة أن يأتي الجهاز بالفعل بسرعات ضئيلة؛ لذا فربما تكون هذه التقارير مؤكدة بالفعل.

ومن المقرر الكشف عن جهازيGalaxy Z Flip 3وZ Fold3في 11 أغسطس المقبل خلال حدثUnpacked، بجانبGalaxy Watch4وWatch4 ClassicوGalaxy Buds 2أيضًا.

وكشفت التقارير أن الشركة ستمد الهاتفين القابلين للطي بأفضل تقنيات تصنيفIP، حيث كشف المسرب الشهير، ماكس وينباخ، أنGalaxy Z Flip 3وGalaxy Z Fold 3سيأتيان بتصنيفIPX8.

وأشارت التقارير إلى أن هذا يعني أن تظل الهواتف الذكية القابلة للطي القادمة من سامسونغ محمية حتى عند غمرها في الماء حتى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، وهي مشابهة لتصنيفIPلهواتف ”سامسونغ“ الذكية الرائدة، مثلGalaxy S21 UltraوGalaxy Note 20 Ultra.

ومع ذلك، لن يأتي هاتفاGalaxy Z Flip 3وGalaxy Z Fold 3بميزة مقاومة الغبار، ويعتبر ذلك أمرًا منطقيًا؛ نظرًا للأجزاء المتحركة في المفصلة، إلا أن ”سامسونغ“ طورت آلية تشبه الفرشاة تزيل جزيئات الغبار من المفصل الخاص بالهواتف الذكية القابلة للطي، وقامت الشركة بتحسينها فيGalaxy Z Flip 3وGalaxy Z Fold 3، ولكن يبدو أن هذا لا يكفي للحصول على تصنيف الحماية ضد دخول الغبار.

كما قامت الشركة بتحسين تصميمات مجموعتها التالية من الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال جعلها أرق وأكثر إحكاما وأكثر متانة، ويتميز كل منGalaxy Z Flip 3وGalaxy Z Fold 3أيضًا بحماية شاشةUTG، وهو زجاج رفيع للغاية، ويتميز بوجود فجوة أقل بين الجانبين عند طيهما.