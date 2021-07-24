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«الغذاء والدواء» توضح كمية اللحوم المناسبة لصحة الإنسان.. إنفوجراف

«الغذاء والدواء» توضح كمية اللحوم المناسبة لصحة الإنسان.. إنفوجراف
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح مهمة بشأن كمية اللحوم المناسبة لجسم الإنسان.

ونصحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، بأن يبلغ عدد الحصص اليومية ‏للفرد من اللحوم، من 2-3 حصص، حيث تعادل الحصة الواحدة ‏‏30 جرامًا.‏

وأكدت الهيئة أنه بشكل عام يجب ألًا يتجاوز معدل استهلاك الفرد من ‏اللحوم يومياً عن 70 جرامًا، لافتة إلى أهمية معرفة الاحتياج ‏اليومي للفرد من البروتينات.‏

وأشارت إلى أن استهلاك الفرد من البروتين في اليوم يمثل من ‏‏15إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية (‏‏2000سعرة حرارية) وهو ما يعادل 300 إلى 400 سعرة ‏حرارية.

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