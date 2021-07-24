مدير مركز الطب البديل يحذر من الإفراط في استخدام خلطات الأعشاب.. تؤدي إلى هذه الأمراض

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حذر ،مدير الشؤون الفنية بمركز الطب البديل، الدكتور سعد باسلوم من استخدام خلطات الأعشاب بدون وصفة طبية مناسبة.

وأوضح في مقابلة مع “الإخبارية”، أن الاستخدام المفرط للأعشاب بدون العودة للطبيب قد يصيب بالتسمم.

وأضاف أن الأعشاب كما أن لها فوائد فإن لها أضرار على صحة الجسم مالم تكن ذات وصفة طبية، حيث تؤثر على وظائف الكلي والكبد.