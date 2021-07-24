في أسبوع.. «الداخلية»: ضبط 14648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1442/12/5 الموافق 2021/7/15 حتى 1442/12/11 الموافق 2021/7/21، عن ضبط 14,648 مخالفاً، منهم 4565 مخالفاً لنظام الإقامة، و8957 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1126 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 270 شخصاً، 46% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و10% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 127 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 60,622 وافداً مخالفاً، منهم 50,999 رجلاً، و9623 امرأة، في حين تمت إحالة 44,765 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3614 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7852 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.