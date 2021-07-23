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«الصحة»: تقديم 24 مليون جرعة من لقاحات كورونا في المملكة

«الصحة»: تقديم 24 مليون جرعة من لقاحات كورونا في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” قد وصلت إلى 24 مليون جرعة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات قد تم إعطائها عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الصحة الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي (هنا)، وتلقي اللقاح حفاظاً على صحة المجتمع .

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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