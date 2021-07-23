لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول القوى العاملة والبرامج.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

– مسؤول المشاركة والثقافة.

– مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

– مسؤول المشاريع الخاصة.

– مسؤول مركز رعاية الموظفين.

– مسؤول التقارير الاقتصادية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:هنا.