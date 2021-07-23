مغسلة عالية التقنية تنظف هاتفك الذكي أثناء غسل يديك

تواصل – فريق التحرير:

حظي مقطع فيديو لحوض عالي التقنية مزود بفتحة خاصة لتنظيف الهاتف الذكي أثناء غسل اليدين، باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، حوضاً فاخراً يحتوي على فتحة رفيعة يمكن للمستخدمين وضع هواتفهم الذكية فيها أثناء غسل أيديهم. هذه الفتحة أكثر من مجرد حامل للهاتف، إذ أنها تطهر الهاتف من جميع الفيروسات والبكتيريا عن طريق تعريض الجهاز المحمول للأشعة فوق البنفسجية. عند الانتهاء من غسل يديك يتم إخراج الهاتف من الفتحة بشكل تلقائي.

وعلى الرغم من أن المقطع لم يذكر الموقع الذي تم تصويره فيه، إلا أن التوقعات تقول أنه في اليابان، وأنه يستخدم في الأماكن العامة. وفي حين عبّر بعض متابعي الفيديو عن إعجابهم بالفكرة، قال آخرون إنهم لا يمكنهم المخاطرة في وضع هواتفهم في فتحة كهذه في مكان عام، خشية حدوث عطل وعدم مقدرتهم على إخراج الهاتف، بحسب ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.