«الأرصاد» توضح الموعد المتوقع لانتهاء الحالة المطرية على مناطق المملكة (فيديو)

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الفرصة ما زالت مواتية لهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية من متوسطة إلى غزيرة خاصة على مرتفعات جازان وعسير، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ في الانحسار التدريجي بدءًا من اليوم السبت.

وأوضح أن أجواء المملكة تبدأ في الاستقرار اليوم السبت، على أن تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها في شهر الصيف، متوقعًا درجات حرارة عالية على معظم مناطق المملكة وخاصة الساحلية منها.

وأشار إلى أن الميزة في هذه الحالة، هي الأمطار التي هطلت على جنوب الرياض والمناطق الداخلية وهي ملفتة، لم تحدث في الأعوام الماضية.

وقال القحطاني: إن التقارير متوالية لمركز الأرصاد تعلن خلال 24 ساعة وبصفة مستمرة، وترسل إلى الجهات المعنية.

وحول الباحة وعسير، أشار متحدث الأرصاد، إلى أن المرتفعات الجبلية بشكل عام حالتها معتدلة، مؤكدًا أنها تشهد عادة في فصل الصيف أمطارًا وأجواء معتدلة.

وطالب بالحرص على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة التي تعتمد ميدانيًّا مع الظواهر الجوية.

وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون شهر أغسطس هو أعلى درجات الحرارة، مستبعدًا تسجيل درجات حرارة هي الأعلى في الشهر المقبل.