الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» تتيح فحص ما قبل الزواج بالمنشآت الصحية الخاصة.. إليك مراكز الفحص وأوقات العمل

«الصحة» تتيح فحص ما قبل الزواج بالمنشآت الصحية الخاصة.. إليك مراكز الفحص وأوقات العمل
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة إمكانية إجراء فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.

وأوضحت الصحة أن يمكن إجراء الفحص دون موعد مسبق، وبسرعة وسهولة، كما يتم إرسال كافة بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًّا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إصدار شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة تصلك فور صدور نتائج الفحص، كما يمكن للطرف الآخر إجراء الفحص في القطاع الحكومي أو الخاص.

ولمعرفة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الخاص حسب المناطق وأوقات العمل اضغط على الرابط التالي :هنا.

مواد ذات صلة

منها تخلص الجسم من السموم.. فوائد مذهلة لثمار الـ«جريب فروت»

منها تخلص الجسم من السموم.. فوائد مذهلة لثمار الـ«جريب فروت»

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1247 إصابة و11 وفاة و1160 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1247 إصابة و11 وفاة و1160 حالة تعافي

بشرى سارة من «وكيل الصحة» بشأن التوصل للقاح جديد يقي من جميع أنواع «كورونا»

بشرى سارة من «وكيل الصحة» بشأن التوصل للقاح جديد يقي من جميع أنواع «كورونا»

«الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة لتفادي الإصابة بـ«كورونا» عند ذبح الأضاحي

«الصحة» تقدم 4 نصائح مهمة لتفادي الإصابة بـ«كورونا» عند ذبح الأضاحي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>