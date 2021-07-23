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شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بأودية الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بأودية الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تأثرت أجزاء واسعة من الطائف، اليوم الجمعة بأمطار غزيرة شملت معظم المناطق جرت على إثرها عدد من الأودية.

ووثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للسيول الجارية، التي شملت وادي ضراء أحد روافد وادي تربة جنوب الطائف، وكذلك وادي قيا، حيث فاضت المياه من الوادي لتعبر الطريق بقوة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيها متقدماً اليوم الجمعة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان للسيول مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة مكة.

وشملت المناطق المتأثرة كلاً من أضم والطائف والعرضيات وميسان.

 

 

 

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