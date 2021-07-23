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دراسات تكشف عن مخاوف من فقدان الأطفال مهارات الحديث بسبب جائحة كورونا (فيديو)

دراسات تكشف عن مخاوف من فقدان الأطفال مهارات الحديث بسبب جائحة كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح استشاري طب الأطفال الدكتور عبدالله النفيسة، اليوم الجمعة، تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على مهارات التواصل لدى الطلاب.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن دراسات علمية أكدت أن هناك تأثيرات لكورونا على مستوى قدرات التخاطب والحديث والفهم والإدراك للفئات العمرية صغيرة السن.

وأضاف أن هذه الدراسات أرجعت ذلك إلى قلة مخالطة الطلاب من نفس الفئات العمرية بما يكسب الطفل المهارات اللازمة مثل التخاطب والحديث، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الإغلاق التام لم يكن هناك تواصل بين الطلاب وأقرانهم من نفس الفئة العمرية.

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