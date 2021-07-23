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ميزات مذهلة في نظام هواتف آيفون الجديد.. الصوت والإشعارات

ميزات مذهلة في نظام هواتف آيفون الجديد.. الصوت والإشعارات
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة آبل أنها تختبر عددا من الميزات الجديدة التي ستجعل من هواتف آيفون أكثر عملية مع وصول نظام iOS القادم إليها.

من بين أبرز الميزات التي بدأت آبل في اختبارها مع النسخ التجريبية من نظام iOS 15 هي ميزة Voice Isolation تحسن من جودة الصوت في المكالمات.

وتعمل الميزة المذكورة على التعرف على الأصوات المحيطة والضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات، وعزل هذه الأصوات ليصل صوت المتصل بوضوح فقط أثناء إجراء المكالمة.

وتبعا لآبل فإن تفعيل هذه الميزة واستخدام ميزات عزل الضوضاء الخارجية في سماعات البلوتوث اللاسلكية الحديثة سيؤمن صفاء شديدا للأصوات أثناء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

وتختبر آبل مع نسخ iOS 15 التجريبية أيضا ميزة تدعى Wide Spectrum تعمل بعكس مبدأ الميزة الأولى، وتجمع الأصوات المحيطة بالمستخدم أثناء المكالمات لتوصلها بوضوح لمتلقي المكالمة، ففي حال كان المتصل يستمع إلى أغنية معينة على سبيل المثال وأراد إسماعها لمتلقي المكالمة فسيتمكن الأخير من سماعها بوضوح.

وتحمل برمجيات هواتف آيفون القادمة ميزة مهمة تدعى Notifications Summary، وتقوم هذه الميزة بجمع الإشعارات الواردة إلى هاتف المستخدم لعرضها في ملف واحد وفي فترات زمنية يحددها هو بنفسه، الأمر الذي يساعد صاحب الهاتف على التركيز بالعمل على سبيل المثال والتخلص من مشكلة ظهور الإشعارات المتكررة.

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