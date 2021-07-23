«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجات حرارة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة، حيث تصدرت القائمة ‎النعيرية بـ 5ْ0.5 درجة.

وقد جاءت القائمة كالتالي:

-النعيرية 5ْ0.5 (محطة أتوماتيكية)

-الدمام 4ْ8.4

-القيصومة 4ْ8

-الأحساء 4ْ7

-رفحاء 4ْ4

-المدينة_المنورة 4ْ3

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).