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«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجات حرارة اليوم

«الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجات حرارة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة، حيث تصدرت القائمة ‎النعيرية بـ 5ْ0.5 درجة.

وقد جاءت القائمة كالتالي:

-النعيرية 5ْ0.5 (محطة أتوماتيكية)
-الدمام 4ْ8.4
-القيصومة 4ْ8
-الأحساء 4ْ7
-رفحاء 4ْ4
-المدينة_المنورة 4ْ3

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).

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